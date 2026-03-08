https://ria.ru/20260308/pshenichnaja-2079349653.html
Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на ЧЕ по ски-альпинизму
Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на ЧЕ по ски-альпинизму
Россиянка Анастасия Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на чемпионате Европы по ски-альпинизму среди юниоров, который проходит на горнолыжном курорте РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T11:10:00+03:00
2026-03-08T11:10:00+03:00
2026-03-08T11:10:00+03:00
спорт
азербайджан
турция
азербайджан
турция
Новости
ru-RU
спорт, азербайджан, турция
Спорт, Азербайджан, Турция
Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на юниорском ЧЕ по ски-альпинизму