Рейтинг@Mail.ru
Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на ЧЕ по ски-альпинизму - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/pshenichnaja-2079349653.html
Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на ЧЕ по ски-альпинизму
Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на ЧЕ по ски-альпинизму - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на ЧЕ по ски-альпинизму
Россиянка Анастасия Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на чемпионате Европы по ски-альпинизму среди юниоров, который проходит на горнолыжном курорте РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T11:10:00+03:00
2026-03-08T11:10:00+03:00
спорт
азербайджан
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928787782_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_68667bb2fd2305299cae9a1700cc0e1c.jpg
https://ria.ru/20260304/filippov-2078452451.html
азербайджан
турция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928787782_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_b4ba20fb1630096fbc6e51b2deb4e995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, азербайджан, турция
Спорт, Азербайджан, Турция
Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на ЧЕ по ски-альпинизму

Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на юниорском ЧЕ по ски-альпинизму

© РИА Новости / Андрей ВаренковУчастник соревнований по ски-альпинизму
Участник соревнований по ски-альпинизму - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Андрей Варенков
Участник соревнований по ски-альпинизму. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Россиянка Анастасия Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на чемпионате Европы по ски-альпинизму среди юниоров, который проходит на горнолыжном курорте Шахдаг (Азербайджан).
Пшеничная финишировала с результатом 40 минут 45,1 секунды. Второй стала полька Наталия Бобровская (отставание - 1 минута 12,9 секунды), третьей - представительница Турции Рабия Булут (+1.58,8).
Ранее Пшеничная взяла серебро в индивидуальной гонке, а также завоевала бронзу с Рустамом Елчяном в эстафете.
Чемпионат Европы по ски-альпинизму завершится 8 марта. Российские юниоры выступают на соревнованиях с национальной символикой.
Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Призер Олимпиады Филиппов стал чемпионом Европы по ски-альпинизму
4 марта, 13:54
 
СпортАзербайджанТурция
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала