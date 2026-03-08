https://ria.ru/20260308/posol-2079381886.html
Посол Палестины спрогнозировал масштаб последствий иранского кризиса
Посол Палестины спрогнозировал масштаб последствий иранского кризиса - РИА Новости, 08.03.2026
Посол Палестины спрогнозировал масштаб последствий иранского кризиса
Последствия иранского кризиса выйдут далеко за пределы Ближнего Востока, такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол Палестины в Австрии и постоянный... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T14:39:00+03:00
2026-03-08T14:39:00+03:00
2026-03-08T14:39:00+03:00
в мире
ближний восток
палестина
австрия
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079362676_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_968c4130a91af476e41a73f99b0af899.jpg
https://ria.ru/20260307/shtaty-2079117614.html
ближний восток
палестина
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079362676_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cde78ca89e5050e566dbdac69027938c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, палестина, австрия, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Палестина, Австрия, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посол Палестины спрогнозировал масштаб последствий иранского кризиса
Шафи: последствия иранского кризиса выйдут далеко за пределы Ближнего Востока