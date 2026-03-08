Рейтинг@Mail.ru
Посол Палестины спрогнозировал масштаб последствий иранского кризиса - РИА Новости, 08.03.2026
14:39 08.03.2026
Посол Палестины спрогнозировал масштаб последствий иранского кризиса
Посол Палестины спрогнозировал масштаб последствий иранского кризиса
Последствия иранского кризиса выйдут далеко за пределы Ближнего Востока, такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол Палестины в Австрии и постоянный... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T14:39:00+03:00
2026-03-08T14:39:00+03:00
в мире
ближний восток
палестина
австрия
оон
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
палестина
австрия
в мире, ближний восток, палестина, австрия, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Палестина, Австрия, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посол Палестины спрогнозировал масштаб последствий иранского кризиса

Шафи: последствия иранского кризиса выйдут далеко за пределы Ближнего Востока

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара в Тегеране, Иран
Дым на месте удара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара в Тегеране, Иран
ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Последствия иранского кризиса выйдут далеко за пределы Ближнего Востока, такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи.
«
"Иранский кризис сейчас затрагивает весь Ближний Восток и даже выходит за его пределы. Конечно, с экономической точки зрения от него уже страдает весь мир, а не только наш регион. Поэтому его последствия будут далеко идущими и выйдут далеко за пределы Ближнего Востока", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бойтесь своих желаний: Штаты хотят капитуляции — и получат ее
7 марта, 08:00
 
В миреБлижний ВостокПалестинаАвстрияООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
