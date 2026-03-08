Рейтинг@Mail.ru
Полиция Норвегии рассматривает версию теракта у посольства США в Осло - РИА Новости, 08.03.2026
17:23 08.03.2026
Полиция Норвегии рассматривает версию теракта у посольства США в Осло
в мире
норвегия
сша
осло
норвегия
сша
осло
в мире, норвегия, сша, осло
В мире, Норвегия, США, Осло
© REUTERS / Javad ParsaПолиция на месте взрыва в посольстве США в Осло
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Полиция Норвегии в ходе расследования взрыва у посольства США в Осло рассматривает версию теракта, но не исключает других причин произошедшего, сообщил представитель полиции Норвегии Фруде Ларсен.
"Одна из гипотез заключается в том, что это терроризм, но мы не зафиксированы на этой версии. Мы должны быть открыты к возможности того, что у произошедшего могут быть и другие причины", - заявил Ларсен в интервью норвежской телерадиокомпании NRK.
Ранее полиция Норвегии сообщила о громком взрыве возле посольства США в Осло, о пострадавших не сообщалось. Корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран сообщал, что на месте взрыва находится вооруженная полиция.
Посольство США в Осло получило повреждения после взрыва
