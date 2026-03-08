Рейтинг@Mail.ru
13:13 08.03.2026 (обновлено: 13:35 08.03.2026)
В Омске полицейских заподозрили в избиении супружеской пары
Омских полицейских обвиняют в избиении супружеской пары, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 08.03.2026
происшествия, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
ОМСК, 8 мар - РИА Новости. Омских полицейских обвиняют в избиении супружеской пары, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
СУ СК РФ по Омской области возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В избиении обвиняются омские полицейские. Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что семейная пара проживала в одной квартире с сестрой мужчины. У нее появился молодой человек - полицейский. Он начал конфликтовать с семейной парой, во время одного из конфликтов он со своим другом-полицейским избил родственников своей девушки. Соседи услышали шум и вызвали скорую.
"Один из сотрудников был уволен из органов внутренних дел, второй отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Омской области", - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Расследование случившегося продолжается.
