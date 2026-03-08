https://ria.ru/20260308/poliklinika-2079443556.html
В Донецке при обстреле ВСУ повреждена детская поликлиника
В Донецке при обстреле ВСУ повреждена детская поликлиника - РИА Новости, 08.03.2026
В Донецке при обстреле ВСУ повреждена детская поликлиника
Детская поликлиника в Донецке получила повреждения в результате атаки ВСУ, сообщил журналистам сотрудник СК РФ. РИА Новости, 08.03.2026
