Волонтеры в Звенигороде ждут фото с воздуха для продолжения поисков детей

ЗВЕНИГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" ждут фото и видео с вертолетов для продолжения поисков троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе отряда.