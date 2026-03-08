Волонтеры в Звенигороде ждут фото с воздуха для продолжения поисков детей

ЗВЕНИГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" ждут фото и видео с вертолетов для продолжения поисков троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе отряда.
Ранее в отряде сообщали, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде трех подростков - 13-летнюю Алину, 12-летних Богдана и Ивана, которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись.
В "ЛизаАлерт" рассказали, где чаще всего теряются люди
7 марта, 02:30
"Мы ждем фото- и видеофиксацию сверху, чтобы понимать, что у нас находится на реке. И если мы увидим, что нужно что-то проверить, у нас туда пойдут группы. Если это небезопасно для нас, то на место будут выдвигаться уже спасатели, МЧС и все, кто нам помогает в данном поиске", - рассказали в пресс-службе.
В отряде также отметили, что на поисках продолжают работать беспилотники.
По данным регионального главка МЧС, в субботу в Одинцовском городском округе 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БПЛА.