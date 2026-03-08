Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры в Звенигороде ждут фото с воздуха для продолжения поисков детей - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/poiskoviki-2079409562.html
Волонтеры в Звенигороде ждут фото с воздуха для продолжения поисков детей
Волонтеры в Звенигороде ждут фото с воздуха для продолжения поисков детей - РИА Новости, 08.03.2026
Волонтеры в Звенигороде ждут фото с воздуха для продолжения поисков детей
Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" ждут фото и видео с вертолетов для продолжения поисков троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде,... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:13:00+03:00
2026-03-08T17:13:00+03:00
происшествия
звенигород
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079380441_0:0:1139:641_1920x0_80_0_0_853701adc2dd56004a4f461a72686453.jpg
https://ria.ru/20260307/ljudi-2079182034.html
https://ria.ru/20260306/semja-2079047525.html
звенигород
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079380441_142:0:997:641_1920x0_80_0_0_cd926d4bd7f5f1508428efd3968963d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, звенигород, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Звенигород, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Волонтеры в Звенигороде ждут фото с воздуха для продолжения поисков детей

Волонтеры в Звенигороде ждут фото и видео с вертолетов для поиска детей

© ГУ МЧС России по Московской области/ВКонтактеПоиск троих пропавших подростков в Звенигороде
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© ГУ МЧС России по Московской области/ВКонтакте
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЗВЕНИГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" ждут фото и видео с вертолетов для продолжения поисков троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе отряда.
Ранее в отряде сообщали, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде трех подростков - 13-летнюю Алину, 12-летних Богдана и Ивана, которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись.
Поисковый отряд ЛизаАлерт Тульской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали, где чаще всего теряются люди
7 марта, 02:30
"Мы ждем фото- и видеофиксацию сверху, чтобы понимать, что у нас находится на реке. И если мы увидим, что нужно что-то проверить, у нас туда пойдут группы. Если это небезопасно для нас, то на место будут выдвигаться уже спасатели, МЧС и все, кто нам помогает в данном поиске", - рассказали в пресс-службе.
В отряде также отметили, что на поисках продолжают работать беспилотники.
По данным регионального главка МЧС, в субботу в Одинцовском городском округе 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БПЛА.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В месте, где пропала семья Усольцевых, нет фотоловушек, заявил эксперт
6 марта, 15:39
 
ПроисшествияЗвенигородМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала