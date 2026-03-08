https://ria.ru/20260308/podrostki-2079423898.html
Детей, пропавших в Подмосковье, ищут с помощью снегоходов
Детей, пропавших в Подмосковье, ищут с помощью снегоходов
Детей, пропавших в Подмосковье, ищут с помощью снегоходов
РИА Новости: 3 детей в Звенигороде из-за мокрого льда ищут с помощью снегоходов
ЗВЕНИГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, ищут в том числе с помощью снегоходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
В пресс-службе отметили, что так как лёд достаточно проблемный - мокрый и начинает откалываться, к поискам были привлечены снегоходы. На них проще и безопаснее передвигаться из-за равномерного распределения веса.
«
"Во-первых, снегоходы помогают тем, что довозят оборудование, помогают его довозить. То есть к ним крепятся санки, они его транспортируют. И, соответственно, волонтеров довозят до точек посадки, где безопасно выйти на лёд, где можно сесть на лодки и так далее", - рассказали в "Спас Граде".
В пресс-службе также отметили, что на поиски детей привлечена вся возможная техника, в том числе эхолоты, которые измеряют глубину льда, беспилотники, а также оборудование, с помощью которого водолазы осматривают дно.
По данным регионального главка МЧС
в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы
. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.