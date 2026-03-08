Пропавших в Звенигороде подростков пока не нашли

ЗВЕНИГОРОД, 8 мар - РИА Новости. День поисков трех подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, результатов не дал, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".