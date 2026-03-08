Рейтинг@Mail.ru
Пропавших в Звенигороде подростков пока не нашли - РИА Новости, 08.03.2026
19:03 08.03.2026 (обновлено: 19:07 08.03.2026)
Пропавших в Звенигороде подростков пока не нашли
День поисков трех подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, результатов не дал, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи... РИА Новости, 08.03.2026
ЗВЕНИГОРОД, 8 мар - РИА Новости. День поисков трех подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, результатов не дал, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
"На данный момент результатов нет. По воде и береговой линии ничего", - рассказали поисковики.
По данным регионального главка МЧС в субботу в Одинцовском городском округе ушли гулять 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БЛА.
Добровольцы поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт продолжают поиски троих детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В Звенигороде ищут трех пропавших подростков
ПроисшествияМоскваЗвенигородМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
