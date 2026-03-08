В Звенигороде более ста человек ищут трех пропавших детей

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 100 человек задействованы в поисках трех детей, пропавших в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что возбуждено уголовное дело после исчезновения трех детей в Подмосковье.
"В Звенигороде ведутся масштабные поиски троих подростков. В поисках задействовано 143 человека и 12 единиц официальной группировки и местные жители... К поискам привлечены сотрудники МЧС, ГКУ МО "Мособлпожспас", поисково спасательный отряд "Лиза Алерт", "Добротворец", правоохранительные органы и местные жители", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в субботу в Одинцовском городском округе ушли гулять 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БЛА.
"В настоящий момент спасатели обследуют городскую среду, а также береговую линию реки Москвы", - уточнили в пресс-службе.
