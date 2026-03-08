Рейтинг@Mail.ru
В Звенигороде более ста человек ищут трех пропавших детей
12:30 08.03.2026
В Звенигороде более ста человек ищут трех пропавших детей
В Звенигороде более ста человек ищут трех пропавших детей
Более 100 человек задействованы в поисках трех детей, пропавших в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 08.03.2026
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Звенигород, Москва, Ольга Врадий, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Мособлпожспас
В Звенигороде более ста человек ищут трех пропавших детей

В подмосковном Звенигороде более ста человек ищут трех детей, пропавших у реки

© Фото : ЛизаАлерт/TelegramДобровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" продолжают поиски троих детей в Звенигороде
Добровольцы поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт продолжают поиски троих детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : ЛизаАлерт/Telegram
Добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" продолжают поиски троих детей в Звенигороде
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 100 человек задействованы в поисках трех детей, пропавших в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что возбуждено уголовное дело после исчезновения трех детей в Подмосковье.
Звенигороде ведутся масштабные поиски троих подростков. В поисках задействовано 143 человека и 12 единиц официальной группировки и местные жители... К поискам привлечены сотрудники МЧС, ГКУ МО "Мособлпожспас", поисково спасательный отряд "Лиза Алерт", "Добротворец", правоохранительные органы и местные жители", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в субботу в Одинцовском городском округе ушли гулять 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БЛА.
"В настоящий момент спасатели обследуют городскую среду, а также береговую линию реки Москвы", - уточнили в пресс-службе.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала