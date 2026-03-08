В "Динамо" назвали три крупные победы подряд плодами подготовки на сборах

«

"Это плоды подготовки на сборах. Определенный фарт тоже присутствовал, особенно сегодня. Задачи на сезон: мы еще находимся в гонке за Кубок. В чемпионате - набрать максимальное количество очков. Сейчас место не соответствует ни статусу, ни составу, ни ожиданиям руководства. Клуб должен быть в тройке", - сказал Пивоваров.