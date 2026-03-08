В "Динамо" назвали три крупные победы подряд плодами подготовки на сборах

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Три крупные победы московского "Динамо" после возобновления сезона являются плодами подготовки на сборах, заявил журналистам генеральный директор футбольного клуба Павел Пивоваров.
В воскресенье "Динамо" разгромило ЦСКА (4:1) в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее клуб крупно обыграл самарские "Крылья Советов" (4:0) в чемпионате и московский "Спартак" (5:2) в Кубке страны.
«
"Это плоды подготовки на сборах. Определенный фарт тоже присутствовал, особенно сегодня. Задачи на сезон: мы еще находимся в гонке за Кубок. В чемпионате - набрать максимальное количество очков. Сейчас место не соответствует ни статусу, ни составу, ни ожиданиям руководства. Клуб должен быть в тройке", - сказал Пивоваров.
Ролан Гусев, исполнявший обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина, был утвержден в должности 23 декабря. Позднее в тренерский штаб вошли бывшие футболисты сборной России Юрий Жирков и Роман Шаронов, а также аргентинцы Агустин Киильяборда и Хуан Гомес, отвечающие за физподготовку.
"Динамо" после 20 матчей занимает седьмое место в таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре команда сыграет на выезде 14 марта против "Ростова".