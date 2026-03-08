Рейтинг@Mail.ru
В "Динамо" назвали три крупные победы подряд плодами подготовки на сборах - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:07 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/pivovarov-2079440436.html
В "Динамо" назвали три крупные победы подряд плодами подготовки на сборах
В "Динамо" назвали три крупные победы подряд плодами подготовки на сборах - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
В "Динамо" назвали три крупные победы подряд плодами подготовки на сборах
Три крупные победы московского "Динамо" после возобновления сезона являются плодами подготовки на сборах, заявил журналистам генеральный директор футбольного... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T22:07:00+03:00
2026-03-08T22:07:00+03:00
футбол
спорт
павел пивоваров
ролан гусев
валерий карпин
юрий жирков
роман шаронов
динамо москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957192236_0:1:770:434_1920x0_80_0_0_fd6266b580bbbb5f1a224a8cf359c1a7.jpg
https://ria.ru/20260308/dinamo-2079438330.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957192236_96:0:675:434_1920x0_80_0_0_ddfb0e2df2586c631833bd8c07b711b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, павел пивоваров, ролан гусев, валерий карпин, юрий жирков, роман шаронов, динамо москва, пфк цска, крылья советов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Павел Пивоваров, Ролан Гусев, Валерий Карпин, Юрий Жирков, Роман Шаронов, Динамо Москва, ПФК ЦСКА, Крылья Советов, Российская премьер-лига (РПЛ)
В "Динамо" назвали три крупные победы подряд плодами подготовки на сборах

Пивоваров назвал три крупные победы "Динамо" подряд плодами подготовки на сборах

© Фото : ФК "Зенит"Павел Пивоваров
Павел Пивоваров - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : ФК "Зенит"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Три крупные победы московского "Динамо" после возобновления сезона являются плодами подготовки на сборах, заявил журналистам генеральный директор футбольного клуба Павел Пивоваров.
В воскресенье "Динамо" разгромило ЦСКА (4:1) в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее клуб крупно обыграл самарские "Крылья Советов" (4:0) в чемпионате и московский "Спартак" (5:2) в Кубке страны.
«
"Это плоды подготовки на сборах. Определенный фарт тоже присутствовал, особенно сегодня. Задачи на сезон: мы еще находимся в гонке за Кубок. В чемпионате - набрать максимальное количество очков. Сейчас место не соответствует ни статусу, ни составу, ни ожиданиям руководства. Клуб должен быть в тройке", - сказал Пивоваров.
Ролан Гусев, исполнявший обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина, был утвержден в должности 23 декабря. Позднее в тренерский штаб вошли бывшие футболисты сборной России Юрий Жирков и Роман Шаронов, а также аргентинцы Агустин Киильяборда и Хуан Гомес, отвечающие за физподготовку.
"Динамо" после 20 матчей занимает седьмое место в таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре команда сыграет на выезде 14 марта против "Ростова".
Футбол. РПЛ. ЦСКА (Москва) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Динамо" нанесло ЦСКА крупнейшее домашнее поражение в РПЛ за шесть лет
Вчера, 21:33
 
ФутболСпортПавел ПивоваровРолан ГусевВалерий КарпинЮрий ЖирковРоман ШароновДинамо МоскваПФК ЦСКАКрылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала