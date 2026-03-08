Рейтинг@Mail.ru
23:39 08.03.2026 (обновлено: 23:40 08.03.2026)
Пезешкиан поблагодарил Алиева за намерение оказать гумпомощь Ирану
Пезешкиан поблагодарил Алиева за намерение оказать гумпомощь Ирану
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за намерение Баку оказать гуманитарную... РИА Новости, 08.03.2026
Пезешкиан поблагодарил Алиева за намерение оказать гумпомощь Ирану

Пезешкиан поблагодарил Алиева за его намерение оказать гуманитарную помощь Ирану

© Фото : Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Iranian Presidency Office
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
БАКУ, 8 мар - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за намерение Баку оказать гуманитарную помощь Тегерану, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
В воскресение Пезешкиан позвонил Алиеву.
«
"Пезешкиан в ходе разговора поблагодарил Алиева за то, что он посетил посольство Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану", - говорится в сообщении.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Пезешкиан назвал месть за гибель Хаменеи законным правом Ирана
1 марта, 12:12
 
