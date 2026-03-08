Рейтинг@Mail.ru
Васильев: наши паралимпийцы доказали абсурдность мирового спорта без России - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
10:01 08.03.2026 (обновлено: 10:53 08.03.2026)
Васильев: наши паралимпийцы доказали абсурдность мирового спорта без России
Васильев: наши паралимпийцы доказали абсурдность мирового спорта без России
Выступление отечественных спортсменов на Паралимпийских играх в Италии с государственным флагом и гимном является настоящим прорывом для страны, а атлеты... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
спорт, италия, россия, паралимпийские игры
Спорт, Италия, Россия, Паралимпийские игры
Васильев: наши паралимпийцы доказали абсурдность мирового спорта без России

Васильев: паралимпийцы доказали абсурдность мирового спорта без России

© РИА Новости / Максим Богодвид
Флаги IPC и ПКР
Флаги IPC и ПКР
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаги IPC и ПКР. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Выступление отечественных спортсменов на Паралимпийских играх в Италии с государственным флагом и гимном является настоящим прорывом для страны, а атлеты доказали абсурдность мирового спорта без России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Паралимпиада-2026 проходит в Италии с 6 по 15 марта. На Играх под национальным флагом выступят шесть россиян.
"Выступление паралимпийцев на Играх в Италии с российским флагом и гимном – это настоящий прорыв, вне всякого сомнения. И это хорошее предзнаменование того, что обозначен вектор перемен в отношении российских и белорусских спортсменов. Уже, как говорится, заднюю скорость никто не включит. Потому что все понимают: отсутствие наших атлетов на международной арене – это полный абсурд. И мировой спорт от этого очень многое теряет. В том числе и с точки зрения падения интереса у зрителей и спонсоров", - сказал Васильев.
