Васильев: наши паралимпийцы доказали абсурдность мирового спорта без России

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Выступление отечественных спортсменов на Паралимпийских играх в Италии с государственным флагом и гимном является настоящим прорывом для страны, а атлеты доказали абсурдность мирового спорта без России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.