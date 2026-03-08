Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и КНР всегда строились на уважении, заявил Ван И - РИА Новости, 08.03.2026
05:29 08.03.2026
Отношения России и КНР всегда строились на уважении, заявил Ван И
Отношения России и КНР всегда строились на уважении, заявил Ван И
россия, китай, в мире, пекин, всекитайское собрание народных представителей
Россия, Китай, В мире, Пекин, Всекитайское собрание народных представителей
Отношения России и КНР всегда строились на уважении, заявил Ван И

Ван И: отношения России и КНР всегда строились на равенстве и уважении

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Главное в отношениях России и Китая в том, что стратегическое партнерство двух стран всегда строилось на равенстве и уважении, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции на вопрос РИА Новости.
"Эти отношения (России и Китая - ред.) с самого начала основывались на равенстве, уважении и взаимной выгоде", - сказал Ван И в ответ на вопрос РИА Новости.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
КНР и Россия не прибегают к внешним провокациям или давлению, заявил Ван И
РоссияКитайВ миреПекинВсекитайское собрание народных представителей
 
 
