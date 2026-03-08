Отношения России и КНР всегда строились на уважении, заявил Ван И

ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Главное в отношениях России и Китая в том, что стратегическое партнерство двух стран всегда строилось на равенстве и уважении, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции на вопрос РИА Новости.