В Чечне объявили беспилотную опасность
В Чечне объявили беспилотную опасность
В Чечне объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Чечни, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2026-03-08T18:40:00+03:00
2026-03-08T18:40:00+03:00
2026-03-08T19:16:00+03:00
В Чечне объявили беспилотную опасность
На территории Чеченской Республики объявили угрозу атаки беспилотников