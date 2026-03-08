https://ria.ru/20260308/opasnost-2079385627.html
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
Беспилотную опасность объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 08.03.2026
На территории Пензенской области объявили режим беспилотной опасности