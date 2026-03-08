Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 08.03.2026
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
2026
безопасность, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
КРАСНОДАР, 8 мар – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России.
Ведомство предупреждало о введении беспилотной опасности с угрозой падения БПЛА на Кубани 7 марта в 22.07.
"Отмена беспилотной опасности на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении.
