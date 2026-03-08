https://ria.ru/20260308/opasnost-2079320105.html
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 08.03.2026
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T06:08:00+03:00
2026-03-08T06:08:00+03:00
2026-03-08T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_737da915bf20ef379073bf50a4610196.jpg
https://ria.ru/20260307/opasnost-2079293990.html
волгоградская область
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1684e1b650d767a2b7a0c200d9437cd.jpg
безопасность, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность
На территории Волгоградской области отменили беспилотную опасность