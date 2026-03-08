Блогер Наки* должен налоговой более 198 тысяч рублей

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Блогер Майкл Наки* (признан в РФ иноагентом) должен налоговой службе более 198 тысяч рублей в России, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, в апреле 2024 года налоговый орган принял решение о блокировке счетов Наки* из-за задолженности в 198 433 рублей.

При этом главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП , которое ведает особо важными исполнительными производствами, с 24 октября 2024 года взыскивает с Наки* более 101 тысячи рублей "налогов и сборов, включая пени" с исполнительским сбором в 7,2 тысячи рублей.

Кроме того, в 2025 году блогер избежал оплаты долга по налогам и сборам, следует из судебных материалов и материалов суда. Так, в сентябре 2025 года на него завели исполнительное производство о взыскании задолженности по ИД по исполнительному листу, вынесенному судом Москвы , однако уже в ноябре его прекратили из-за отсутствия возможности установить местоположение должника или его активов. Сумма долга блогера не указывается.

В среду в столичном главе СК РФ сообщили, что на Наки* завели уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности России. По версии следствия, он разместил видео на своем канале, содержащее такие призывы. В настоящее время рассматривается вопрос о международном розыске и аресте блогера.

Ранее Наки* был осужден на 11 лет за распространение фейков о ВС РФ.

В сентябре 2022 года Минюст РФ внес Наки* в реестр иностранных агентов.