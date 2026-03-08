Рейтинг@Mail.ru
Блогер Наки* должен налоговой более 198 тысяч рублей - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/naki-2079349800.html
Блогер Наки* должен налоговой более 198 тысяч рублей
Блогер Наки* должен налоговой более 198 тысяч рублей - РИА Новости, 08.03.2026
Блогер Наки* должен налоговой более 198 тысяч рублей
Блогер Майкл Наки* (признан в РФ иноагентом) должен налоговой службе более 198 тысяч рублей в России, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T11:11:00+03:00
2026-03-08T11:11:00+03:00
россия
москва
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895051857_0:23:1440:833_1920x0_80_0_0_9e6d48665dcbba76f36c6c9a2216501a.jpg
https://ria.ru/20260307/vino-2079171990.html
https://ria.ru/20260304/treskunov-2078540254.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895051857_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_3c9d75a2fcdb9f5610c37f2b63e65547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Следственный комитет России (СК РФ)
Блогер Наки* должен налоговой более 198 тысяч рублей

Блогер Майкл Наки должен налоговой службе более 198 тысяч рублей в России

Блогер Майкл Наки*
Блогер Майкл Наки* - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Блогер Майкл Наки*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Блогер Майкл Наки* (признан в РФ иноагентом) должен налоговой службе более 198 тысяч рублей в России, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в апреле 2024 года налоговый орган принял решение о блокировке счетов Наки* из-за задолженности в 198 433 рублей.
Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) и его жена Эйнат Кляйн - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Вино Макаревича* исчезло с прилавков в Великобритании
7 марта, 05:09
При этом главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое ведает особо важными исполнительными производствами, с 24 октября 2024 года взыскивает с Наки* более 101 тысячи рублей "налогов и сборов, включая пени" с исполнительским сбором в 7,2 тысячи рублей.
Кроме того, в 2025 году блогер избежал оплаты долга по налогам и сборам, следует из судебных материалов и материалов суда. Так, в сентябре 2025 года на него завели исполнительное производство о взыскании задолженности по ИД по исполнительному листу, вынесенному судом Москвы, однако уже в ноябре его прекратили из-за отсутствия возможности установить местоположение должника или его активов. Сумма долга блогера не указывается.
В среду в столичном главе СК РФ сообщили, что на Наки* завели уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности России. По версии следствия, он разместил видео на своем канале, содержащее такие призывы. В настоящее время рассматривается вопрос о международном розыске и аресте блогера.
Ранее Наки* был осужден на 11 лет за распространение фейков о ВС РФ.
В сентябре 2022 года Минюст РФ внес Наки* в реестр иностранных агентов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Семен Трескунов* - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иноагент Трескунов* зарабатывает на шоу для русскоязычной аудитории
4 марта, 17:37
 
РоссияМоскваФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала