В Москве жители активно закупаются цветами на Рижском рынке

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Москвичи активно закупаются цветами в Международный женский день на Рижском рынке в Москве, в воскресенье внутри рынка наблюдается большое скопление людей, передает корреспондент РИА Новости.

Международный женский день традиционно отмечается в России 8 марта. В этом году праздник выпадает на воскресенье.

Прямо перед входом в цветочный рынок сформировалась очередь, однако долго люди в ней не стоят. Больше всего трудностей внутри. Из-за узких проходов и большого количества покупателей продвигаться очень трудно.

Рядом с рынком большое количество людей с букетами цветов. На станции "Рижская" Калужско-Рижской линии метро Москвы также наблюдается много людей с цветами - на эскалаторе и на платформе.

Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что до 20.00 8 марта парковка будет запрещена на дублере ТТК у дома 88, строение один по проспекту Мира. Участок расположен между Водопроводным переулком и проспектом Мира.