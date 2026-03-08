Рейтинг@Mail.ru
В Москве жители активно закупаются цветами на Рижском рынке
11:02 08.03.2026 (обновлено: 11:53 08.03.2026)
В Москве жители активно закупаются цветами на Рижском рынке
общество
россия
москва
международный женский день
общество, россия, москва, международный женский день
В Москве жители активно закупаются цветами на Рижском рынке

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Москвичи активно закупаются цветами в Международный женский день на Рижском рынке в Москве, в воскресенье внутри рынка наблюдается большое скопление людей, передает корреспондент РИА Новости.
Международный женский день традиционно отмечается в России 8 марта. В этом году праздник выпадает на воскресенье.
Прямо перед входом в цветочный рынок сформировалась очередь, однако долго люди в ней не стоят. Больше всего трудностей внутри. Из-за узких проходов и большого количества покупателей продвигаться очень трудно.
Рядом с рынком большое количество людей с букетами цветов. На станции "Рижская" Калужско-Рижской линии метро Москвы также наблюдается много людей с цветами - на эскалаторе и на платформе.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что до 20.00 8 марта парковка будет запрещена на дублере ТТК у дома 88, строение один по проспекту Мира. Участок расположен между Водопроводным переулком и проспектом Мира.
Наиболее плотное движение фиксируется на на Водопроводном переулке, на проспекте Мира, на съездах с Третьего транспортного кольца и проспекта Мира.
Общество Россия Москва Международный женский день
 
 
