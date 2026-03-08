https://ria.ru/20260308/mihajlov-2079427822.html
Стас Михайлов представил новую песню на концерте в Москве
Стас Михайлов представил новую песню на концерте в Москве - РИА Новости, 08.03.2026
Стас Михайлов представил новую песню на концерте в Москве
Народный артист России Стас Михайлов представил новую песню "Девочка-любовь" на концерте в Москве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T19:57:00+03:00
2026-03-08T19:57:00+03:00
2026-03-08T19:57:00+03:00
шоубиз
стас михайлов
шереметьево (аэропорт)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95197/64/951976466_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e5fa7e25eec2ec1f68d6764428537347.jpg
https://ria.ru/20260308/mihajlov-2079427659.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95197/64/951976466_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_0ae5821668fbc25ee70117a371c35d91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стас михайлов, шереметьево (аэропорт), москва
Шоубиз, Стас Михайлов, Шереметьево (аэропорт), Москва
Стас Михайлов представил новую песню на концерте в Москве
РИА Новости: Стас Михайлов представил новую песню "Девочка-любовь"