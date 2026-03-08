"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали внезапное заявление о России

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Финляндия пострадает от разрыва отношений с Россией на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
«
"Война в Иране спровоцирует глобальный энергетический кризис колоссальных масштабов. Финляндия пострадает от этого ужасно, решение разорвать все связи с российской энергетикой оказалось ужасной ошибкой", — написал он в социальной сети X.
Финский политик предупредил, что его страна не готова к ухудшению ситуации с энергетикой из-за ближневосточного конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.