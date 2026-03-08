Рейтинг@Mail.ru
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали внезапное заявление о России - РИА Новости, 08.03.2026
09:11 08.03.2026
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали внезапное заявление о России
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали внезапное заявление о России - РИА Новости, 08.03.2026
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали внезапное заявление о России
Финляндия пострадает от разрыва отношений с Россией на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо...
в мире
иран
финляндия
россия
иран
финляндия
россия
в мире, иран, финляндия, россия
В мире, Иран, Финляндия, Россия
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали внезапное заявление о России

Мема: Финляндия пострадает от разрыва отношений с Россий на фоне войны в Иране

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Финляндия пострадает от разрыва отношений с Россией на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
«

"Война в Иране спровоцирует глобальный энергетический кризис колоссальных масштабов. Финляндия пострадает от этого ужасно, решение разорвать все связи с российской энергетикой оказалось ужасной ошибкой", — написал он в социальной сети X.

Финский политик предупредил, что его страна не готова к ухудшению ситуации с энергетикой из-за ближневосточного конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
