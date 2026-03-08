https://ria.ru/20260308/mazhichu-2079355569.html
Мажичу пришлось оправдываться за работу судей в 19-м туре РПЛ
Мажичу пришлось оправдываться за работу судей в 19-м туре РПЛ
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил, что работа судей в первом после возобновления... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Мажич заявил, что работа судей в 19-м туре РПЛ не соответствовала ожиданиям