Мажичу пришлось оправдываться за работу судей в 19-м туре РПЛ
Футбол
 
11:52 08.03.2026
Мажичу пришлось оправдываться за работу судей в 19-м туре РПЛ
Мажичу пришлось оправдываться за работу судей в 19-м туре РПЛ
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил, что работа судей в первом после возобновления...
Мажичу пришлось оправдываться за работу судей в 19-м туре РПЛ

Мажич заявил, что работа судей в 19-м туре РПЛ не соответствовала ожиданиям

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил, что работа судей в первом после возобновления чемпионата России туре не соответствовала высоким ожиданиям.
Чемпионат России по футболу 27 февраля возобновился после зимней паузы. Во всех матчах 19-го тура была задействована система VAR. Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о проблемах с судейством.
"Ожидания были другими, были большими, но провели тур не так, как планировали. Очень много VAR-вмешательств. Могу сказать, что было несколько непонятных и странных VAR-вмешательств. Подготовка была хорошей, и ожидания от нее были очень большими. К сожалению, 19-й тур - это наша полная ответственность", - заявил Мажич на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале РФС.
Мостовой объяснил, почему судьи на VAR принимают странные решения
5 марта, 20:42
Мостовой объяснил, почему судьи на VAR принимают странные решения
Футбол, Милорад Мажич, Александр Алаев, Российский футбольный союз (РФС), РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
