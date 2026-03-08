Рейтинг@Mail.ru
На Маврикии застряли примерно 600-700 российских туристов, заявила посол - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/mavrikij-2079448560.html
На Маврикии застряли примерно 600-700 российских туристов, заявила посол
На Маврикии застряли примерно 600-700 российских туристов, заявила посол - РИА Новости, 08.03.2026
На Маврикии застряли примерно 600-700 российских туристов, заявила посол
Примерно 600-700 российских туристов сейчас застряли на Маврикии, но ситуация не чрезвычайная, сообщила посол России в Порт-Луи Ирада Зейналова. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T23:55:00+03:00
2026-03-08T23:55:00+03:00
в мире
маврикий
сша
россия
ирада зейналова
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30950/66/309506635_0:301:3000:1989_1920x0_80_0_0_2eada2b9b07af91e4adab5bd43d65044.jpg
https://ria.ru/20260306/mavrikij-2078902755.html
маврикий
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30950/66/309506635_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_dd232d8418d923c4c74edab5963472c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, маврикий, сша, россия, ирада зейналова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Маврикий, США, Россия, Ирада Зейналова, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Маврикии застряли примерно 600-700 российских туристов, заявила посол

Посол Зейналова: примерно 600-700 российских туристов застряли на Маврикии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГород Порт-Луи, Маврикий
Город Порт-Луи, Маврикий - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Город Порт-Луи, Маврикий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Примерно 600-700 российских туристов сейчас застряли на Маврикии, но ситуация не чрезвычайная, сообщила посол России в Порт-Луи Ирада Зейналова.
«

"На мой взгляд, сейчас на Маврикии находятся в общей сложности примерно 600-700 туристов. Многие из них приехали не через туристические фирмы, поэтому оценить довольно сложно. Тех, кого мы пока не смогли обеспечить посадочными талонами, около 500. Но насколько я знаю, вот уже массово вылетают 10, 11, 12, 13 (марта - ред.). Люди звонят, говорят: "Мы получили посадочные талоны". Я отвечаю: "Да, я вижу, вы получили", - сказала она в эфире "Соловьев Live".

Российское посольство отслеживает каждого туриста, подчеркнула Зейналова.
"Сейчас здесь, на Маврикии, нет чрезвычайной ситуации. Если возможно переждать и гарантированно улететь с нормальной стыковкой, конечно, это нужно сделать. Никаких других вариантов я не рассматриваю", - добавила посол.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Ираносуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Отлив на побережье острова Маврикий (Mauritius) в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В посольстве России на Маврикии высказались о сотрудниках турфирм с Украины
6 марта, 04:56
 
В миреМаврикийСШАРоссияИрада ЗейналоваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала