В России за 5 лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов поездов почти 700 женщин, сообщили РИА Новости в компании.

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года.

Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года.

"Сегодня 695 работниц ОАО "РЖД" успешно работают в должности машиниста и помощника машиниста подвижного состава. Женщины трудятся на должностях машинистов и помощников машинистов различных типов электровозов и тепловозов, а также электропоездов, в том числе новых серий "Ласточка" и "Финист" и "Сапсан", - сообщили в РЖД.

Набор женщин по профессии "Помощник машиниста электропоезда" с перспективой дальнейшего обучения по профессии "Машинист электропоезда" осуществляется на постоянной основе, отметили в компании.