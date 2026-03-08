https://ria.ru/20260308/mashinist-2079337906.html
В России за 5 лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников
В России за 5 лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников - РИА Новости, 08.03.2026
В России за 5 лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников
РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов поездов почти 700 женщин, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T09:42:00+03:00
2026-03-08T09:42:00+03:00
2026-03-08T09:42:00+03:00
В России за 5 лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников
В России за пять лет появилось 695 женщин-машинистов и их помощников
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов поездов почти 700 женщин, сообщили РИА Новости в компании.
Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России
появилась с 1 января 2021 года.
Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД
состоялся в июне 2020 года.
"Сегодня 695 работниц ОАО "РЖД" успешно работают в должности машиниста и помощника машиниста подвижного состава. Женщины трудятся на должностях машинистов и помощников машинистов различных типов электровозов и тепловозов, а также электропоездов, в том числе новых серий "Ласточка" и "Финист" и "Сапсан", - сообщили в РЖД.
Набор женщин по профессии "Помощник машиниста электропоезда" с перспективой дальнейшего обучения по профессии "Машинист электропоезда" осуществляется на постоянной основе, отметили в компании.
Первая в РФ женщина - машинист электрички вышла в первый рейс в феврале 2022 года, поезда дальнего следования - 6 марта 2023 года.