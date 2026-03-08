Рейтинг@Mail.ru
В России за 5 лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников
09:42 08.03.2026
В России за 5 лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников
В России за 5 лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников - РИА Новости, 08.03.2026
В России за 5 лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников
РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов поездов почти 700 женщин, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 08.03.2026
2026
В России за 5 лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников

В России за пять лет появилось 695 женщин-машинистов и их помощников

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов поездов почти 700 женщин, сообщили РИА Новости в компании.
Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года.
В РЖД назвали самые популярные направления на праздники в марте
6 марта, 15:44
В РЖД назвали самые популярные направления на праздники в марте
6 марта, 15:44
Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года.
"Сегодня 695 работниц ОАО "РЖД" успешно работают в должности машиниста и помощника машиниста подвижного состава. Женщины трудятся на должностях машинистов и помощников машинистов различных типов электровозов и тепловозов, а также электропоездов, в том числе новых серий "Ласточка" и "Финист" и "Сапсан", - сообщили в РЖД.
Набор женщин по профессии "Помощник машиниста электропоезда" с перспективой дальнейшего обучения по профессии "Машинист электропоезда" осуществляется на постоянной основе, отметили в компании.
Первая в РФ женщина - машинист электрички вышла в первый рейс в феврале 2022 года, поезда дальнего следования - 6 марта 2023 года.
Поезд - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В РЖД рассказали, как выгоднее купить билет в плацкарт и купе
27 февраля, 18:26
 
РоссияРЖДОбщество
 
 
