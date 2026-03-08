https://ria.ru/20260308/maldivy-2079396208.html
Россиянка, застрявшая на Мальдивах, рассказала о скачке цен на жилье
Россиянка, застрявшая на Мальдивах, рассказала о скачке цен на жилье - РИА Новости, 08.03.2026
Россиянка, застрявшая на Мальдивах, рассказала о скачке цен на жилье
Россиянка Надежда из Москвы, более чем на неделю застрявшая на Мальдивах вместе с семьей, рассказала РИА Новости о резком росте цен на жильё и авиабилеты. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:59:00+03:00
2026-03-08T15:59:00+03:00
2026-03-08T16:24:00+03:00
мальдивы
москва
ближний восток
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840430584_0:201:1280:921_1920x0_80_0_0_1a15568f862428bebe99bcb482b77e9b.jpg
https://ria.ru/20260221/zvezdy-2075865394.html
https://ria.ru/20260307/maldivy-2079236141.html
мальдивы
москва
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840430584_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6dc7b06a1e10aa66182d1ad758ae7069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мальдивы, москва, ближний восток, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, в мире
Мальдивы, Москва, Ближний Восток, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, В мире
Россиянка, застрявшая на Мальдивах, рассказала о скачке цен на жилье
РИА Новости: многодетная россиянка рассказала о скачке цен на жилье на Мальдивах
САРАТОВ, 8 мар - РИА Новости. Россиянка Надежда из Москвы, более чем на неделю застрявшая на Мальдивах вместе с семьей, рассказала РИА Новости о резком росте цен на жильё и авиабилеты.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР)
, около 1,5 тысяч российских туристов столкнулись с проблемами при вылете с Мальдив
по причине отмены стыковочных рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке
. Рейсы с островов должны были лететь через аэропорт Дубая
в ОАЭ
, но были отменены или перенесены из-за ситуации на Ближнем Востоке.
"Мы на Мальдивах. К сожалению, до сих пор не можем попасть домой. У нас трое детей, один из них младенец. Цены очень выросли и на резортах (в основном отели на Мальдивах работают по принципу - один остров - один отель – ред.), и в столице. От 50 до 100%, в зависимости от отеля. И даже на бюджетных островах. На продукты цены сохраняются. Отели не идут навстречу и не делают скидки", - рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что они с семьей должны были улететь из столичного аэропорта Мале
еще 1 марта. Первые дополнительные дни на резорте и в Мале им оплачивал туроператор, однако теперь туристы вынуждены снимать жилье самостоятельно.
"Аэрофлот
" запустил дополнительные рейсы, но по очень высоким ценам. На нашу семью выходит 1 миллион рублей. У нас нет таких денег. Либо ждать конца марта, когда билеты стоят адекватных денег. Но тогда тут не на что жить, а ночевать в аэропорту мы не можем, так как дети. Вывозные рейсы не делают. Нам пришлось покупать билеты за свой счет через Бангкок
, дальше Чэнду
и дальше Москва
. Мы поймали на 10 марта еле-еле. В Бангкоке ждать два дня. Но наш туроператор должен оплатить нам проживание и трансфер там", - рассказала Надежда о сложной ситуации.
Она добавила, что многих туристов на Мальдивах, оказавшихся в похожей ситуации, в отличие от них, бросили туроператоры, перестав отвечать на звонки.