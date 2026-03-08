Рейтинг@Mail.ru
Россиянка, застрявшая на Мальдивах, рассказала о скачке цен на жилье
15:59 08.03.2026 (обновлено: 16:24 08.03.2026)
Россиянка, застрявшая на Мальдивах, рассказала о скачке цен на жилье
Россиянка Надежда из Москвы, более чем на неделю застрявшая на Мальдивах вместе с семьей, рассказала РИА Новости о резком росте цен на жильё и авиабилеты. РИА Новости, 08.03.2026
мальдивы, москва, ближний восток, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, в мире
Россиянка, застрявшая на Мальдивах, рассказала о скачке цен на жилье

САРАТОВ, 8 мар - РИА Новости. Россиянка Надежда из Москвы, более чем на неделю застрявшая на Мальдивах вместе с семьей, рассказала РИА Новости о резком росте цен на жильё и авиабилеты.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), около 1,5 тысяч российских туристов столкнулись с проблемами при вылете с Мальдив по причине отмены стыковочных рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Рейсы с островов должны были лететь через аэропорт Дубая в ОАЭ, но были отменены или перенесены из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Релакс на Мальдивах и экстрим в Антарктике: как отдыхают российские звезды
21 февраля, 08:00
"Мы на Мальдивах. К сожалению, до сих пор не можем попасть домой. У нас трое детей, один из них младенец. Цены очень выросли и на резортах (в основном отели на Мальдивах работают по принципу - один остров - один отель – ред.), и в столице. От 50 до 100%, в зависимости от отеля. И даже на бюджетных островах. На продукты цены сохраняются. Отели не идут навстречу и не делают скидки", - рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что они с семьей должны были улететь из столичного аэропорта Мале еще 1 марта. Первые дополнительные дни на резорте и в Мале им оплачивал туроператор, однако теперь туристы вынуждены снимать жилье самостоятельно.
"Аэрофлот" запустил дополнительные рейсы, но по очень высоким ценам. На нашу семью выходит 1 миллион рублей. У нас нет таких денег. Либо ждать конца марта, когда билеты стоят адекватных денег. Но тогда тут не на что жить, а ночевать в аэропорту мы не можем, так как дети. Вывозные рейсы не делают. Нам пришлось покупать билеты за свой счет через Бангкок, дальше Чэнду и дальше Москва. Мы поймали на 10 марта еле-еле. В Бангкоке ждать два дня. Но наш туроператор должен оплатить нам проживание и трансфер там", - рассказала Надежда о сложной ситуации.
Она добавила, что многих туристов на Мальдивах, оказавшихся в похожей ситуации, в отличие от них, бросили туроператоры, перестав отвечать на звонки.
Международный аэропорт имени Ибрагима Насира, Мальдивы - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах туристами
7 марта, 16:03
 
