Россиянка, застрявшая на Мальдивах, рассказала о скачке цен на жилье

"Мы на Мальдивах. К сожалению, до сих пор не можем попасть домой. У нас трое детей, один из них младенец. Цены очень выросли и на резортах (в основном отели на Мальдивах работают по принципу - один остров - один отель – ред.), и в столице. От 50 до 100%, в зависимости от отеля. И даже на бюджетных островах. На продукты цены сохраняются. Отели не идут навстречу и не делают скидки", - рассказала собеседница агентства.