"Локомотив-Кубань" обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" обыграл красноярский "Енисей" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Красноярске завершилась победой гостей со счетом 91:80 (29:24, 23:18, 20:22, 19:16). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Енисея" Егор Рыжов, набравший 20 очков. Его одноклубник Данило Тасич оформил дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов. У "Локомотива" больше всех очков набрал Ален Хаджибегович (19), а Патрик Миллер (15 очков и 12 передач) и Всеволод Ищенко (12 очков и 15 подборов) стали авторами дабл-даблов.
Для Хаджибеговича встреча стала дебютной в составе "Локомотива". 26-летний катарский центровой перешел из саратовского "Автодора" 20 февраля, однако позднее вместе с одноклубниками Винсом Хантером и Джеремайей Мартином временно не мог вернуться в Россию из-за закрытого воздушного пространства в Катаре на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
"Локомотив" (20 побед, 11 поражений) занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, где "Енисей" (12 побед, 18 поражений) идет восьмым.
