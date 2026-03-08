Рейтинг@Mail.ru
Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
19:47 08.03.2026
Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
Норвежец Стурла Легрейд стал победителем масс-старта на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
спорт, стурла легрейд, международный союз биатлонистов (ibu), союз биатлонистов россии (сбр), кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Стурла Легрейд, Международный союз биатлонистов (IBU), Союз биатлонистов России (СБР), Кубок мира по биатлону
Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Легрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтурла Холм Легрейд
Стурла Холм Легрейд - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Стурла Холм Легрейд. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Норвежец Стурла Легрейд стал победителем масс-старта на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Он преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 39,7 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал лидер сезона француз Эрик Перро (отставание 16,5 секунды; 1 промах), третьим - норвежец Ветле Кристиансен (+24,1; 1).
Следующий, предпоследний этап сезона пройдет 9-15 марта в эстонском Отепя.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.
БиатлонСпортСтурла ЛегрейдМеждународный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)Кубок мира по биатлону
 
