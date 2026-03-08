https://ria.ru/20260308/legrejd-2079427194.html
Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
Норвежец Стурла Легрейд стал победителем масс-старта на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
