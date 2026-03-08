Рейтинг@Mail.ru
Сейчас самое время созвать саммит "пятерки" Совбеза ООН, заявил Лавров
12:32 08.03.2026 (обновлено: 13:08 08.03.2026)
Сейчас самое время созвать саммит "пятерки" Совбеза ООН, заявил Лавров
Сейчас самое время реализовать идею российского президента Владимира Путина и созвать саммит постоянных членов СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.03.2026
россия, оон, совет безопасности оон, владимир путин, сергей лавров, павел зарубин
Россия, ООН, Совет Безопасности ООН, Владимир Путин, Сергей Лавров, Павел Зарубин
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сейчас самое время реализовать идею российского президента Владимира Путина и созвать саммит постоянных членов СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент Путин достаточно уже давно, еще до COVID, предложил собрать саммит Совета безопасности ООН, постоянных членов. Мне кажется, сейчас самое время такую идею реализовать" , - сказал Лавров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Делай что должно: Россия никогда не изменится и не изменит себе
7 марта, 08:00
 
РоссияООНСовет Безопасности ООНВладимир ПутинСергей ЛавровПавел Зарубин
 
 
