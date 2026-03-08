Сейчас самое время созвать саммит "пятерки" Совбеза ООН, заявил Лавров

«

"Президент Путин достаточно уже давно, еще до COVID, предложил собрать саммит Совета безопасности ООН, постоянных членов. Мне кажется, сейчас самое время такую идею реализовать" , - сказал Лавров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.