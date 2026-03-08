https://ria.ru/20260308/lavrov-2079361107.html
Сейчас самое время созвать саммит "пятерки" Совбеза ООН, заявил Лавров
Сейчас самое время созвать саммит "пятерки" Совбеза ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 08.03.2026
Сейчас самое время созвать саммит "пятерки" Совбеза ООН, заявил Лавров
Сейчас самое время реализовать идею российского президента Владимира Путина и созвать саммит постоянных членов СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.03.2026
Сейчас самое время созвать саммит "пятерки" Совбеза ООН, заявил Лавров
Лавров: сейчас самое время созвать саммит постоянных членов Совбеза ООН