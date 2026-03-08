https://ria.ru/20260308/kuba-2079514681.html
На Кубе допустили новые вооруженные акции оппозиции против властей острова
На Кубе допустили новые вооруженные акции оппозиции против властей острова - РИА Новости, 09.03.2026
На Кубе допустили новые вооруженные акции оппозиции против властей острова
Радикальная кубинская оппозиция может попробовать осуществить новые вооруженные акции против властей острова по аналогии с февральским вторжением в воды Кубы,... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-08T16:12:00+03:00
2026-03-08T16:12:00+03:00
2026-03-09T14:13:00+03:00
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Радикальная кубинская оппозиция может попробовать осуществить новые вооруженные акции против властей острова по аналогии с февральским вторжением в воды Кубы, что грозит последствиями даже для администрации США, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
В конце февраля МВД Кубы
сообщило, что катер под флагом США
вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне. В министерстве позже рассказали, что группа намеревалась проникнуть на территорию страны, спровоцировать вооруженные акции, атаковать военные объекты и вызвать массовые беспорядки. По версии следствия, действия были подготовлены, профинансированы и координированы из-за рубежа базирующимся в США антиправительственным "Движением 30 ноября".
«
"Да, могут попробовать новые атаки, но вопрос в том, как на это отреагирует администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа. Раньше за этими людьми следили в ФБР
, но сейчас не уверен насчет этого. У ФБР при Трампе много других задач - дело Эпштейна, депортации. Так что, возможно, они ослабят наблюдение", - считает Робинсон Фариназу.
Он подчеркнул, что антиправительственные кубинские группировки склонны к насильственным мерам и очень опасны - в прошлом их целями становились даже европейские туристы, посетившие остров. Предыдущие американские администрации из-за этого и ввели слежку за ними, объяснил собеседник.
"Трамп может оказаться в очень сложной ситуации, если эти люди, оставшись без надзора, устроят теракт, в котором погибнут мирные граждане, дети", - указал он.