В краснодарском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.03.2026
