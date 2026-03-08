В Катаре активизировались телефонные мошенники

ДОХА, 8 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Телефонные мошенники и скамеры активизировались в Катаре после начала эскалации в регионе, используют напряженную обстановку, чтобы узнать личные и банковские данные, выяснил корреспондент РИА Новости.

В частности, жители Катара неоднократно получали звонки на свои телефоны с мобильных номеров или через приложения для общения, когда абоненты представляются сотрудниками МВД и просят уточнить все личные данные, объясняя сбор информации необходимостью составить подробные списки на случай экстренной ситуации. После вопросов о личных данных и номерах удостоверений личности они переходят к "проверке" номеров банковских карт, настойчиво требуя сказать все данные, чтобы убедиться в неподдельности карт.

Чтобы не вызвать подозрений в реальности личностей сотрудников полиции, мошенники высылают собеседникам в мессенджеры фото документов человека, с которым те якобы разговаривают, причем это фотографии документов людей, которые действительно служат в полиции.

Зная, что в местных органах правопорядка работают только подданные Катара, мошенники, говоря на английском или арабском языках, по телефону стараются копировать особый акцент местных. Если созвон идет по видеосвязи, они появляются перед собеседником в форме катарской полиции.

Кроме того, с момента начала эскалации в регионе скамеры начали рассылать сообщения на мобильные телефоны якобы с обращением от МВД немедленно пройти по ссылке, чтобы узнать места расположения бомбоубежищ. Банки Катара также предостерегают от перехода по непроверенным ссылкам или использования подозрительных сайтов.

Очевидцы рассказали РИА Новости, что в стране появились группы людей разных национальностей, которые ходят по квартирам в формах сотрудников МВД и просят предъявить документы для проверки, якобы, чтобы составить точные списки населения на случай экстренной ситуации.