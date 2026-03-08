Рейтинг@Mail.ru
15:35 08.03.2026 (обновлено: 15:42 08.03.2026)
В Катаре активизировались телефонные мошенники
© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня
Телефон. Архивное фото
ДОХА, 8 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Телефонные мошенники и скамеры активизировались в Катаре после начала эскалации в регионе, используют напряженную обстановку, чтобы узнать личные и банковские данные, выяснил корреспондент РИА Новости.
В частности, жители Катара неоднократно получали звонки на свои телефоны с мобильных номеров или через приложения для общения, когда абоненты представляются сотрудниками МВД и просят уточнить все личные данные, объясняя сбор информации необходимостью составить подробные списки на случай экстренной ситуации. После вопросов о личных данных и номерах удостоверений личности они переходят к "проверке" номеров банковских карт, настойчиво требуя сказать все данные, чтобы убедиться в неподдельности карт.
Чтобы не вызвать подозрений в реальности личностей сотрудников полиции, мошенники высылают собеседникам в мессенджеры фото документов человека, с которым те якобы разговаривают, причем это фотографии документов людей, которые действительно служат в полиции.
Зная, что в местных органах правопорядка работают только подданные Катара, мошенники, говоря на английском или арабском языках, по телефону стараются копировать особый акцент местных. Если созвон идет по видеосвязи, они появляются перед собеседником в форме катарской полиции.
Кроме того, с момента начала эскалации в регионе скамеры начали рассылать сообщения на мобильные телефоны якобы с обращением от МВД немедленно пройти по ссылке, чтобы узнать места расположения бомбоубежищ. Банки Катара также предостерегают от перехода по непроверенным ссылкам или использования подозрительных сайтов.
Очевидцы рассказали РИА Новости, что в стране появились группы людей разных национальностей, которые ходят по квартирам в формах сотрудников МВД и просят предъявить документы для проверки, якобы, чтобы составить точные списки населения на случай экстренной ситуации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
