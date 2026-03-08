WADA возобновило процесс против РУСАДА в CAS

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила РИА Новости, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) возобновило судебный процесс против РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).
"Процесс возобновлен, и мы готовимся к слушаниям. Наша позиция давно сформулирована. Мы не согласны с тем, что несоответствие текстов федерального закона и кодекса - это критическое замечание к агентству, которое препятствует восстановлению. Одновременно с этим мы сделали все, что было в наших силах. Ориентировочно слушания состоятся в июле, сейчас определяется дата", - отметила глава РУСАДА.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. РУСАДА выразило несогласие. WADA передало дело о несоответствии РУСАДА в CAS. В августе 2025 года министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил об имеющейся предварительной договоренности с WADA по поводу инспекции РУСАДА с целью его дальнейшего признания. Позднее в WADA заявили РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только "позволит ситуация с безопасностью".
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. CAS 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. Действие санкций завершилось в декабре 2022 года, однако РУСАДА не было автоматически восстановлено в статусе в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.
