14:52 08.03.2026 (обновлено: 16:20 08.03.2026)
WADA возобновило процесс против РУСАДА в CAS
вероника логинова (русада)
михаил дегтярев
всемирное антидопинговое агентство (wada)
спортивный арбитражный суд (cas)
русада
вероника логинова (русада), михаил дегтярев, всемирное антидопинговое агентство (wada), спортивный арбитражный суд (cas), русада
Вероника Логинова (РУСАДА), Михаил Дегтярев, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Спортивный арбитражный суд (CAS), РУСАДА
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТабличка у офиса национальной антидопинговой организации РУСАДА в Москве
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила РИА Новости, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) возобновило судебный процесс против РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).
"Процесс возобновлен, и мы готовимся к слушаниям. Наша позиция давно сформулирована. Мы не согласны с тем, что несоответствие текстов федерального закона и кодекса - это критическое замечание к агентству, которое препятствует восстановлению. Одновременно с этим мы сделали все, что было в наших силах. Ориентировочно слушания состоятся в июле, сейчас определяется дата", - отметила глава РУСАДА.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. РУСАДА выразило несогласие. WADA передало дело о несоответствии РУСАДА в CAS. В августе 2025 года министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил об имеющейся предварительной договоренности с WADA по поводу инспекции РУСАДА с целью его дальнейшего признания. Позднее в WADA заявили РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только "позволит ситуация с безопасностью".
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. CAS 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. Действие санкций завершилось в декабре 2022 года, однако РУСАДА не было автоматически восстановлено в статусе в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.
Вероника Логинова (РУСАДА)Михаил ДегтяревВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Спортивный арбитражный суд (CAS)РУСАДА
 
