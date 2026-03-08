Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 08.03.2026
18:05 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/kamchatka-2079415953.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T18:05:00+03:00
2026-03-08T18:05:00+03:00
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 235. Глубина (в километрах): 41.0. Магнитуда: 5.8", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.

На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
У берегов Японии произошло землетрясение
Вчера, 17:55
 
