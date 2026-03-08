https://ria.ru/20260308/kamchatka-2079415953.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 08.03.2026
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая... РИА Новости, 08.03.2026
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8
