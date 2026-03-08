https://ria.ru/20260308/kalmykova-2079378107.html
Калмыкова завоевала серебро на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Калмыкова завоевала серебро на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Калмыкова завоевала серебро на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Россиянка Анна Калмыкова завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который завершился в Баку. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
спорт
баку
турция
международная федерация гимнастики (fig)
Спорт, Баку, Турция, Международная федерация гимнастики (FIG)
Калмыкова завоевала серебро в вольных упражнениях на этапе Кубка мира в Баку