Калмыкова завоевала серебро на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
14:21 08.03.2026
Калмыкова завоевала серебро на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Россиянка Анна Калмыкова завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который завершился в Баку. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026
Новости
спорт, баку, турция, международная федерация гимнастики (fig)
Спорт, Баку, Турция, Международная федерация гимнастики (FIG)
Калмыкова завоевала серебро на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Калмыкова завоевала серебро в вольных упражнениях на этапе Кубка мира в Баку

© Фото : Федерация спортивной гимнастики РоссииАнна Калмыкова
Анна Калмыкова - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Федерация спортивной гимнастики России
Анна Калмыкова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Россиянка Анна Калмыкова завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который завершился в Баку.
Калмыкова получила за свое выступление 13,366 баллов. Первое место заняла японка Мана Окамура (13,533 балла), третье - представительница Турции Севги Кайасоглу (12,700).
У мужчин бронзовую медаль в опорном прыжке завоевал Алексей Усачев (14,116 балла). Победу одержал украинец Назар Чепурный (14,549), вторым стал олимпийский чемпион японец Ватару Танигава (14,233).
Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе.
Анна Калмыкова - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Российские гимнастки завоевали две золотые медали на этапе КМ в Баку
СпортБакуТурцияМеждународная федерация гимнастики (FIG)
 
