Рейтинг@Mail.ru
"Лишний шум": Кагановская рассказала, что не думает об оценках на турнирах - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:46 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/kaganovskaya-2079404458.html
"Лишний шум": Кагановская рассказала, что не думает об оценках на турнирах
"Лишний шум": Кагановская рассказала, что не думает об оценках на турнирах - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Лишний шум": Кагановская рассказала, что не думает об оценках на турнирах
Серебряная медалистка Финала Гран-при России фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцевальном дуэте с Максимом Некрасовым, заявила, что мысли о... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T16:46:00+03:00
2026-03-08T16:46:00+03:00
фигурное катание
спорт
максим некрасов
иван букин (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079404034_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_c67674b6e45dcfa2023d7cdc08c200e7.jpg
https://ria.ru/20260307/gumennik-2079275646.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079404034_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_a9cf784988986284519515a1907908fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, максим некрасов, иван букин (фигурное катание)
Фигурное катание, Спорт, Максим Некрасов, Иван Букин (фигурное катание)
"Лишний шум": Кагановская рассказала, что не думает об оценках на турнирах

Кагановская рассказала, что мысли об оценках мешают настраиваться на прокат

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВасилиса Кагановская и Максим Некрасов
Василиса Кагановская и Максим Некрасов - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряная медалистка Финала Гран-при России фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцевальном дуэте с Максимом Некрасовым, заявила, что мысли о результате мешают концентрации и являются "лишним шумом".
Кагановская и Некрасов уступили в Финале Гран-при России в танцах на льду многократным призерам чемпионатов Европы Александре Степановой и Ивану Букину, с таким же результатом завершился и чемпионат страны в декабре.
«
"Мы не можем ставить себя на какие-либо места, наша задача исполнить свою программу чисто, - сказала Кагановская журналистам, отвечая на вопрос, не было ли у нее ощущения, что проката произвольного танца было достаточно для победы. - Мы не пересматривали еще ни свое выступление, ни других ребят, поэтому рассуждать не можем об оценках. Мысли о результате - это лишний шум, который может помешать откатать чисто свою программу".
"Мы довольны, тренеры довольны, прокаты нам понравились", - отметила Кагановская.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Гуменника назначили царем Финала Гран-при: судьи убрали его конкурентов
7 марта, 19:50
 
Фигурное катаниеСпортМаксим НекрасовИван Букин (фигурное катание)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала