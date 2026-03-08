"Лишний шум": Кагановская рассказала, что не думает об оценках на турнирах

ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряная медалистка Финала Гран-при России фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцевальном дуэте с Максимом Некрасовым, заявила, что мысли о результате мешают концентрации и являются "лишним шумом".
Кагановская и Некрасов уступили в Финале Гран-при России в танцах на льду многократным призерам чемпионатов Европы Александре Степановой и Ивану Букину, с таким же результатом завершился и чемпионат страны в декабре.
«
"Мы не можем ставить себя на какие-либо места, наша задача исполнить свою программу чисто, - сказала Кагановская журналистам, отвечая на вопрос, не было ли у нее ощущения, что проката произвольного танца было достаточно для победы. - Мы не пересматривали еще ни свое выступление, ни других ребят, поэтому рассуждать не можем об оценках. Мысли о результате - это лишний шум, который может помешать откатать чисто свою программу".
"Мы довольны, тренеры довольны, прокаты нам понравились", - отметила Кагановская.