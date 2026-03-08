Рейтинг@Mail.ru
Израиль за неделю нанес удары по более чем 600 целям "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 08.03.2026
17:23 08.03.2026
Израиль за неделю нанес удары по более чем 600 целям "Хезболлы" в Ливане
Израиль нанёс удары по более чем 600 целям движения "Хезболлах" в Ливане, уничтожил более 190 боевиков за неделю, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
в мире
ливан
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
израиль
в мире, ливан, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Израиль нанёс удары по более чем 600 целям движения "Хезболлах" в Ливане, уничтожил более 190 боевиков за неделю, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Северное командование подводит итоги недели боевых действий против "Хезболлах"... За последнюю неделю силы, действующие под руководством Северного командования, поразили более 600 террористических целей по всему Ливану с воздуха, моря и суши, используя около 820 боеприпасов. Во время ударов более 190 террористов были уничтожены", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Ранее ливанское движение "Хезболлах" заявило, что его бойцы вступили в бой с израильскими военными которые высадились с четырех вертолетов в районе поселения Наби-Шит рядом с ливано-сирийской границей. В результате интенсивного боя израильские военные были вынуждены эвакуироваться под плотным огневым прикрытием авиации.
В миреЛиванИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
