По факту исчезновения троих детей в Подмосковье возбудили уголовное дело
11:36 08.03.2026 (обновлено: 14:52 08.03.2026)
По факту исчезновения троих детей в Подмосковье возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения троих детей в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга РИА Новости, 08.03.2026
По факту исчезновения троих детей в Подмосковье возбудили уголовное дело

По факту безвестного исчезновения троих детей в Подмосковье возбудили дело

© ГУ МЧС России по Московской области/ВКонтактеПоиск троих пропавших подростков в Звенигороде
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© ГУ МЧС России по Московской области/ВКонтакте
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения троих детей в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения троих подросток в Звенигороде", - сказала она.
В свою очередь в подмосковной прокуратуре сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.
По данным следствия, днем в субботу несовершеннолетние гуляли по микрорайону Восточный в Звенигороде, где протекает река Москва. С тех пор дети на связь не выходили, их мобильные телефоны не доступны. На берегу обнаружен головной убор, предположительно, принадлежащий одному из пропавших подростков.
Сейчас на месте работают водолазы.
Екатерина Ведунова - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Появились подробности ДТП, в котором погибла актриса Ведунова
7 марта, 16:20
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
