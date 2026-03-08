https://ria.ru/20260308/ischeznovenie-2079353616.html
По факту исчезновения троих детей в Подмосковье возбудили уголовное дело
По факту исчезновения троих детей в Подмосковье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 08.03.2026
По факту исчезновения троих детей в Подмосковье возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения троих детей в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга РИА Новости, 08.03.2026
