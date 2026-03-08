https://ria.ru/20260308/iran-2079349171.html
В Иране девятый день практически полностью отключен интернет
Интернет в Иране практически полностью отключен уже девятый день, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. РИА Новости, 08.03.2026
