Футболист Джавад не просил клуб помочь вывезти родных из Ирана

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Иранский полузащитник махачкалинского "Динамо" Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай не обращался в клуб с просьбой помочь вывезти его родных, сообщил РИА Новости генеральный директор клуба из столицы Дагестана Шамиль Газизов.

"Головой он с родными, но с ними все нормально. Он в клуб не обращался по поводу вывоза своих близких", - добавил собеседник агентства.