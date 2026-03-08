Футболист Джавад не просил клуб помочь вывезти родных из Ирана

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Иранский полузащитник махачкалинского "Динамо" Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай не обращался в клуб с просьбой помочь вывезти его родных, сообщил РИА Новости генеральный директор клуба из столицы Дагестана Шамиль Газизов.
"Динамо" 8 марта на выезде проиграло самарским "Крыльям Советов" (0:2) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Джавад вышел на поле в стартовом составе, но был заменен в перерыве.
"Мы допустили ошибки, которые привели к голам, и не смогли свое забить. Проиграли заслуженно. "Крылья" были более надежны, вопросов к судейству нет. По Джаваду было видно, что он был удрученный - игра не шла у него", - сказал Газизов.
"Головой он с родными, но с ними все нормально. Он в клуб не обращался по поводу вывоза своих близких", - добавил собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство, а организаторы спортивных мероприятий отменили или перенесли соревнования.