Созданному по плану Трампа комитету технократов не разрешают въехать в Газу

ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Созданному по плану американского президента Дональда Трампа комитету технократов не разрешают въехать в Газу, сообщил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи.