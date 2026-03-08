Рейтинг@Mail.ru
Созданному по плану Трампа комитету технократов не разрешают въехать в Газу
06:42 08.03.2026 (обновлено: 09:39 08.03.2026)
Созданному по плану Трампа комитету технократов не разрешают въехать в Газу
ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Созданному по плану американского президента Дональда Трампа комитету технократов не разрешают въехать в Газу, сообщил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи.
"В соответствии с планом Трампа был сформирован административный комитет из технократов из сектора Газа. Однако даже этому комитету не разрешают въехать в Газу", - сказал он.
По словам дипломата, это показывает, что решающее слово остаётся за Израилем, а не за американцами или кем-то ещё. "Именно Израиль определяет, что происходит", - пояснил собеседник агентства.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Иранский кризис отвлек внимание мира от Газы, заявил посол Палестины
7 марта, 09:56
