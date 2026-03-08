Кисляк назвал удаление Гонду справедливым

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал справедливым удаление партнера по команде Лусиано Гонду в матче чемпионата России по футболу против московского "Динамо".
В воскресенье "Динамо" разгромило ЦСКА (4:1) в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). С 17-й минуты "красно-синие" играли в меньшинстве после удаления новичка команды нападающего Лусиано Гонду за фол против защитника Максима Осипенко. После игры директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
"Все справедливо. Думаю, что в эпоху VAR судьи все видят и не могут допустить ошибку. Думаю, они лучше видят. Это не сарказм, вопросов к ним нет", - сказал Кисляк журналистам.
Армейцы проиграли третий матч подряд и второй после возобновления сезона. ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ.
"(Главный тренер ЦСКА) Фабио Челестини в перерыве говорил рабочие вещи: чтобы старались навязывать свою игру. Это получалось, пока не пропустили еще один гол. Мы разберемся внутри команды и поймем, чего не хватает. Не могу сказать, что именно. Через поражения будем прибавлять, думать, что не так. Потому что при победах у тебя все хорошо. Те же (Новак) Джокович, (Майкл) Джордан. Они не постоянно все выигрывали. Мы идем от матча к матчу. Каждая игра для нас - отдельная. В конце сезона посмотрим, что получится. Мы ставим самые высокие цели и будем бороться до конца", - добавил игрок.