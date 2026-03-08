Кисляк назвал удаление Гонду справедливым

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал справедливым удаление партнера по команде Лусиано Гонду в матче чемпионата России по футболу против московского "Динамо".

Армейцы проиграли третий матч подряд и второй после возобновления сезона. ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ.