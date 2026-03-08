https://ria.ru/20260308/frantsiya-2079323140.html
"Не стыдно?": во Франции обратились к Зеленскому из-за скандала в Венгрии
"Не стыдно?": во Франции обратились к Зеленскому из-за скандала в Венгрии - РИА Новости, 08.03.2026
"Не стыдно?": во Франции обратились к Зеленскому из-за скандала в Венгрии
Агрессивная позиция Владимира Зеленского по ситуации с конфискацией денег в Венгрии грозит ему потерей поддержки президента США Дональда Трампа, заявил лидер... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T07:13:00+03:00
2026-03-08T07:13:00+03:00
2026-03-08T07:13:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
владимир зеленский
дональд трамп
флориан филиппо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134170_0:37:3017:1734_1920x0_80_0_0_13058bcd2b38f70282070f78ad15d4d9.jpg
https://ria.ru/20260308/zelenskiy-2079319109.html
https://ria.ru/20260307/orban-2079260920.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134170_162:0:2843:2011_1920x0_80_0_0_60a067babf630f2216c01a93b48bae59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, будапешт, владимир зеленский, дональд трамп, флориан филиппо, вооруженные силы украины, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Мирный план США по Украине
"Не стыдно?": во Франции обратились к Зеленскому из-за скандала в Венгрии
Филиппо: Киев может потерять поддержку США из-за скандала с деньгами в Венгрии