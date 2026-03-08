Рейтинг@Mail.ru
"Не стыдно?": во Франции обратились к Зеленскому из-за скандала в Венгрии - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/frantsiya-2079323140.html
"Не стыдно?": во Франции обратились к Зеленскому из-за скандала в Венгрии
"Не стыдно?": во Франции обратились к Зеленскому из-за скандала в Венгрии - РИА Новости, 08.03.2026
"Не стыдно?": во Франции обратились к Зеленскому из-за скандала в Венгрии
Агрессивная позиция Владимира Зеленского по ситуации с конфискацией денег в Венгрии грозит ему потерей поддержки президента США Дональда Трампа, заявил лидер... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T07:13:00+03:00
2026-03-08T07:13:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
владимир зеленский
дональд трамп
флориан филиппо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134170_0:37:3017:1734_1920x0_80_0_0_13058bcd2b38f70282070f78ad15d4d9.jpg
https://ria.ru/20260308/zelenskiy-2079319109.html
https://ria.ru/20260307/orban-2079260920.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134170_162:0:2843:2011_1920x0_80_0_0_60a067babf630f2216c01a93b48bae59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, будапешт, владимир зеленский, дональд трамп, флориан филиппо, вооруженные силы украины, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Мирный план США по Украине
"Не стыдно?": во Франции обратились к Зеленскому из-за скандала в Венгрии

Филиппо: Киев может потерять поддержку США из-за скандала с деньгами в Венгрии

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Агрессивная позиция Владимира Зеленского по ситуации с конфискацией денег в Венгрии грозит ему потерей поддержки президента США Дональда Трампа, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Вам не стыдно? Надо признать свою оплошность, а не угрожать Венгрии из-за этих денег. Но сама ситуация — это просто пощечина для Зеленского, хотя и совершенно справедливая", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Зеленский впал в истерику в прямом эфире
05:45
По его словам, недавние угрозы убийством, высказанные Зеленским в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вызвали бурю возмущения как в Будапеште, так и в Брюсселе.
«
"Это совершенно беспрецедентная ситуация", — подытожил политик.
В пятницу Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Будапешт потребовал у Украины объяснений, позже задержанные были переданы Киеву.
Сам Зеленский выступил с утверждением, что власти Венгрии похитили семерых украинцев. Ранее он пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, обращаясь, предположительно, к венгерскому премьеру.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Орбан заявил, что его не беспокоят угрозы Зеленского
Вчера, 18:41
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештВладимир ЗеленскийДональд ТрампФлориан ФилиппоВооруженные силы УкраиныЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала