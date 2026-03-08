Во Франции призвали власти прекратить поставлять помощь Украине

ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал власти Франции прекратить поставлять помощь Украине на фоне протестов у украинского посольства в Будапеште после угроз Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"В эти выходные венгры массово выходят перед посольством Украины, чтобы протестовать против угроз смерти, высказанных Зеленским в адрес Орбана! Они (венгры – ред.) больше не могут финансировать проевропейскую мафию и мафию Зеленского! Браво им! Ни одного евро, ни одной единицы оружия, ни одного французского солдата для Украины!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Он также заявил, что не хочет восстанавливать работоспособность нефтепровода "Дружба", потому что возобновление поставок нефти поможет Орбану победить на выборах.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину в Словакию и Венгрию 27 января. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти является политическим решением украинской стороны, цель которого - шантаж ради приближения Украины к членству в Евросоюзе.