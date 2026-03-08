Во Франции призвали власти прекратить поставлять помощь Украине

ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал власти Франции прекратить поставлять помощь Украине на фоне протестов у украинского посольства в Будапеште после угроз Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.