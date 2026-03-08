Рейтинг@Mail.ru
Во Франции возмутились из-за отказа Киева в осмотре "Дружбы"
15:03 08.03.2026 (обновлено: 19:49 08.03.2026)
Во Франции возмутились из-за отказа Киева в осмотре "Дружбы"
Во Франции возмутились из-за отказа Киева в осмотре "Дружбы" - РИА Новости, 08.03.2026
Во Франции возмутились из-за отказа Киева в осмотре "Дружбы"
Отказ Киева дать нескольким европейским странам возможность осмотреть трубопровод "Дружба" является беспрецедентным кризисом, заявил лидер французской правой... РИА Новости, 08.03.2026
Во Франции возмутились из-за отказа Киева в осмотре "Дружбы"

Французский политик Филиппо назвал кризисом отказ Киева в осмотре "Дружбы"

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Отказ Киева дать нескольким европейским странам возможность осмотреть трубопровод "Дружба" является беспрецедентным кризисом, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее издание Politico сообщило, что несколько стран ЕС оказывали давление на Украину, чтобы та предоставила доступ для осмотра нефтепровода "Дружба", однако Киев ответил резким отказом.
"Это беспрецедентный кризис, совершенно беспрецедентный, крах прямо на наших глазах", - заявил Филиппо в видео, опубликованном на его YouTube-канале.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна создала комиссию для инспекции состояния нефтепровода и требует, чтобы Владимир Зеленский пустил ее на Украину.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти является политическим решением украинской стороны, цель которого - шантаж ради приближения Украины к членству в Евросоюзе.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Новая авантюра Трампа повергла Киев в шок
Вчера, 03:28
 
