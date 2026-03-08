Рейтинг@Mail.ru
"Филадельфия" обыграла "Питтсбург" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Хоккей
Хоккей
 
08:43 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/filadelfiya-2079329578.html
"Филадельфия" обыграла "Питтсбург" в матче НХЛ
"Филадельфия" обыграла "Питтсбург" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Филадельфия" обыграла "Питтсбург" в матче НХЛ
"Филадельфия Флайерз" по буллитам обыграла "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T08:43:00+03:00
2026-03-08T08:43:00+03:00
хоккей
питтсбург
оуэн типпетт
национальная хоккейная лига (нхл)
филадельфия флайерз
питтсбург пингвинз
тревор зеграс
рикард ракелл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978629770_0:87:1080:695_1920x0_80_0_0_43a124c687d1d5cc362eaac3bac9a27b.jpg
питтсбург
Новости
питтсбург, оуэн типпетт, национальная хоккейная лига (нхл), филадельфия флайерз, питтсбург пингвинз, тревор зеграс, рикард ракелл
Хоккей, Питтсбург, Оуэн Типпетт, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Филадельфия Флайерз, Питтсбург Пингвинз, Тревор Зеграс, Рикард Ракелл
"Филадельфия" обыграла "Питтсбург" в матче НХЛ

"Филадельфия" по буллитам обыграла "Питтсбург" в матче НХЛ

© Фото : x.com/nhlflyersХоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : x.com/nhlflyers
Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" по буллитам обыграла "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Филадельфии" шайбы забросили Оуэн Типпетт (4-я минута), Алекс Бамп (25) и Денвер Барки (31). Автором победного буллита стал Тревор Зеграс. У "Пингвинз" отличились Томми Новак (3), Рикард Ракелл (24) и Эрик Карлссон (26).
Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков отметился голевой передачей. Всего на счету нападающего 32 очка (15 голов + 17 передач) в 61 матче текущего сезона. Также пас отдал его одноклубник Никита Гребенкин, в активе которого 13 (4+9) результативных действий в 48 играх. У "Пингвинз" автором двух голевых передач стал Егор Чинахов, набравший 22 (13+9) очка в 53 матчах. Евгений Малкин пропустил встречу из-за дисквалификации.
"Филадельфия" (69 очков) занимает пятое место в таблице Столичного дивизионе, где "Питтсбург" (76) идет вторым.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 марта 2026 • начало в 01:30
Закончен (Б)
Питтсбург
3 : 40:1
Филадельфия
03:00 • Томас Новак
(Justin Brazeau, Вилле Койвунен)
23:38 • Рикард Ракелл
(Егор Чинахов, Брайан Раст)
25:45 • Эрик Карлссон
(Егор Чинахов, Рикард Ракелл)
03:54 • Оуэн Типпетт
(Тревор Зеграс, Кэмерон Йорк)
24:46 • Alex Bump
(Никита Гребенкин)
30:03 • Denver Barkey
(Матвей Мичков, Ноа Кэйтс)
65:01 • Тревор Зеграс (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейПиттсбургОуэн ТиппеттНациональная хоккейная лига (НХЛ)Филадельфия ФлайерзПиттсбург ПингвинзТревор ЗеграсРикард Ракелл
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
