"Филадельфия" обыграла "Питтсбург" в матче НХЛ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" по буллитам обыграла "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Филадельфии" шайбы забросили Оуэн Типпетт (4-я минута), Алекс Бамп (25) и Денвер Барки (31). Автором победного буллита стал Тревор Зеграс. У "Пингвинз" отличились Томми Новак (3), Рикард Ракелл (24) и Эрик Карлссон (26).
Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков отметился голевой передачей. Всего на счету нападающего 32 очка (15 голов + 17 передач) в 61 матче текущего сезона. Также пас отдал его одноклубник Никита Гребенкин, в активе которого 13 (4+9) результативных действий в 48 играх. У "Пингвинз" автором двух голевых передач стал Егор Чинахов, набравший 22 (13+9) очка в 53 матчах. Евгений Малкин пропустил встречу из-за дисквалификации.
"Филадельфия" (69 очков) занимает пятое место в таблице Столичного дивизионе, где "Питтсбург" (76) идет вторым.
08 марта 2026 • начало в 01:30
Закончен (Б)
03:00 • Томас Новак
(Justin Brazeau, Вилле Койвунен)
23:38 • Рикард Ракелл
25:45 • Эрик Карлссон
03:54 • Оуэн Типпетт
24:46 • Alex Bump
(Никита Гребенкин)
30:03 • Denver Barkey
(Матвей Мичков, Ноа Кэйтс)
65:01 • Тревор Зеграс (П)