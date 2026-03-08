https://ria.ru/20260308/figuristy-2079418134.html
Фигуристы на "Русском вызове" исполнят номера на свободную тему
Фигуристы на "Русском вызове" исполнят номера на свободную тему
Фигуристам задали свободную тему для номеров на шоу-турнире "Русский вызов", сообщили РИА Новости несколько источников, близких к ситуации. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T18:29:00+03:00
фигурное катание
санкт-петербург
марк кондратюк
софья самодурова
санкт-петербург
санкт-петербург, марк кондратюк, софья самодурова
Фигурное катание, Санкт-Петербург, Марк Кондратюк, Софья Самодурова
