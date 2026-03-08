Рейтинг@Mail.ru
Фигуристы на "Русском вызове" исполнят номера на свободную тему
Фигурное катание
 
18:29 08.03.2026
Фигуристы на "Русском вызове" исполнят номера на свободную тему
Фигуристы на "Русском вызове" исполнят номера на свободную тему - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Фигуристы на "Русском вызове" исполнят номера на свободную тему
Фигуристам задали свободную тему для номеров на шоу-турнире "Русский вызов", сообщили РИА Новости несколько источников, близких к ситуации. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
фигурное катание
санкт-петербург
марк кондратюк
софья самодурова
санкт-петербург
санкт-петербург, марк кондратюк, софья самодурова
Фигурное катание, Санкт-Петербург, Марк Кондратюк, Софья Самодурова
Фигуристы на "Русском вызове" исполнят номера на свободную тему

Фигуристам задали произвольную тему для номеров на шоу-турнире "Русский вызов"

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристам задали свободную тему для номеров на шоу-турнире "Русский вызов", сообщили РИА Новости несколько источников, близких к ситуации.
В прошлом году темой "Русского вызова" было "хорошее настроение". Победителем турнира стал Марк Кондратюк, выступавший вместе с Софьей Самодуровой.
«
"Фигуристы не будут привязаны к конкретной теме при подготовке номеров для турнира, - сообщил источник. - В этом году тема будет произвольной".
"Русский вызов" текущего сезона пройдет в Санкт-Петербурге с 2 по 4 апреля.
Трусова шокирует: чемпионка будет кататься на фоне слухов о беременности
20 февраля 2025, 20:15
20 февраля 2025, 20:15
 
Фигурное катаниеСанкт-ПетербургМарк КондратюкСофья Самодурова
 
