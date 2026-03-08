Федерация призвала фигуристов быть готовыми к международной арене

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала спортсменов и тренеров быть готовыми к возвращению на международную арену, сообщили РИА Новости несколько источников, знакомых с ситуацией.
В настоящий момент в Челябинске проходит заключительный официальный турнир сезона - Финал Гран-при России, на котором выступают все ведущие фигуристы страны, за исключением трехкратной чемпионки России Аделии Петросян.
Как сообщили источники, в субботу состоялось собрание руководства федерации с тренерами парного катания и танцев на льду. В воскресенье такое же мероприятие намечено с тренерами одиночного катания. Тренеров призвали быть готовыми к возвращению российских спортсменов на международную арену, по возможности заниматься организационными вопросами - обеспечивать наличие виз. При этом в руководстве уточнили, что конкретной информации, когда российские фигуристы могут быть допущены до участия в международных турнирах, на данный момент нет.
Российские фигуристы с 2022 года отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от турниров под эгидой организации. Исключение было сделано только для Олимпийских игр 2026 года, где выступили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян. Ранее источники РИА Новости сообщали, что ISU планирует в приоритетном порядке рассмотреть возможность допуска российских юниоров до международных турниров со следующего сезона, однако взрослые спортсмены тоже находятся "в очереди".