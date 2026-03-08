Рейтинг@Mail.ru
Федерация призвала фигуристов быть готовыми к международной арене - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Фигурное катание
 
12:24 08.03.2026
Федерация призвала фигуристов быть готовыми к международной арене
Федерация призвала фигуристов быть готовыми к международной арене
Федерация призвала фигуристов быть готовыми к международной арене
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала спортсменов и тренеров быть готовыми к возвращению на международную арену, сообщили РИА Новости... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
аделия петросян
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
международный союз конькобежцев (isu)
спорт, пётр гуменник, аделия петросян, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Международный союз конькобежцев (ISU)
Федерация призвала фигуристов быть готовыми к международной арене

ФФККР призвала фигуристов быть готовыми к возвращению на международную арену

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала спортсменов и тренеров быть готовыми к возвращению на международную арену, сообщили РИА Новости несколько источников, знакомых с ситуацией.
В настоящий момент в Челябинске проходит заключительный официальный турнир сезона - Финал Гран-при России, на котором выступают все ведущие фигуристы страны, за исключением трехкратной чемпионки России Аделии Петросян.
Фигурист вышел на прокат с иконой: почему Ягудин против?
7 марта, 21:37
Фигурист вышел на прокат с иконой: почему Ягудин против?
7 марта, 21:37
Как сообщили источники, в субботу состоялось собрание руководства федерации с тренерами парного катания и танцев на льду. В воскресенье такое же мероприятие намечено с тренерами одиночного катания. Тренеров призвали быть готовыми к возвращению российских спортсменов на международную арену, по возможности заниматься организационными вопросами - обеспечивать наличие виз. При этом в руководстве уточнили, что конкретной информации, когда российские фигуристы могут быть допущены до участия в международных турнирах, на данный момент нет.
Российские фигуристы с 2022 года отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от турниров под эгидой организации. Исключение было сделано только для Олимпийских игр 2026 года, где выступили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян. Ранее источники РИА Новости сообщали, что ISU планирует в приоритетном порядке рассмотреть возможность допуска российских юниоров до международных турниров со следующего сезона, однако взрослые спортсмены тоже находятся "в очереди".
Гуменника назначили царем Финала Гран-при: судьи убрали его конкурентов
7 марта, 19:50
Гуменника назначили царем Финала Гран-при: судьи убрали его конкурентов
7 марта, 19:50
 
Фигурное катание Спорт Пётр Гуменник Аделия Петросян Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Международный союз конькобежцев (ISU)
 
