Фанаты "Рейнджерс" и "Селтика" выбежали на поле после матча Кубка Шотландии - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Футбол
 
22:59 08.03.2026
Фанаты "Рейнджерс" и "Селтика" выбежали на поле после матча Кубка Шотландии
Фанаты "Рейнджерс" и "Селтика" выбежали на поле и устроили беспорядки после четвертьфинального матча Кубка Шотландии по футболу, сообщает Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
спорт, шотландия, глазго, мартин о'нил, рейнджерс, селтик
Футбол, Спорт, Шотландия, Глазго, Мартин О'Нил, Рейнджерс, Селтик
Фанаты "Рейнджерс" и "Селтика" выбежали на поле после матча Кубка Шотландии

Фанаты "Рейнджерс" и "Селтика" устроили беспорядки на поле на Кубке Шотландии

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Фанаты "Рейнджерс" и "Селтика" выбежали на поле и устроили беспорядки после четвертьфинального матча Кубка Шотландии по футболу, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Кубковое "Дерби старой фирмы" прошло в воскресенье в Глазго на домашнем стадионе "Рейнджерс" и завершилось победой "Селтика" в серии пенальти со счетом 4:2. В основное и дополнительное время команды голов не забили.
После финального свистка активные болельщики обеих команд выбежали с трибун на поле и устроили драку, а также бросали друг в друга файеры. Футболисты "Рейнджерс" и "Селтика" спешно покинули поле. После нескольких стычек ситуация была взята под контроль полицией и стюардами.
Главный тренер "Рейнджерс" Дэнни Рёль и возглавляющий "Селтик" Мартин О'Нил осудили беспорядки. Шотландская футбольная ассоциация заявила, что начала расследование инцидента.
