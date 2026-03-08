https://ria.ru/20260308/fanaty-2079443430.html
Фанаты "Рейнджерс" и "Селтика" выбежали на поле после матча Кубка Шотландии
Фанаты "Рейнджерс" и "Селтика" выбежали на поле после матча Кубка Шотландии - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Фанаты "Рейнджерс" и "Селтика" выбежали на поле после матча Кубка Шотландии
Фанаты "Рейнджерс" и "Селтика" выбежали на поле и устроили беспорядки после четвертьфинального матча Кубка Шотландии по футболу, сообщает Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T22:59:00+03:00
2026-03-08T22:59:00+03:00
2026-03-08T22:59:00+03:00
футбол
спорт
шотландия
глазго
мартин о'нил
рейнджерс
селтик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875973839_1:0:2349:1321_1920x0_80_0_0_fe937acc06442697bb2eebb12ea8f718.jpg
https://ria.ru/20260304/galatasaray-2078425450.html
шотландия
глазго
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875973839_294:0:2055:1321_1920x0_80_0_0_ffeb0a889438c4c00c90a77b9e3d0b56.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, шотландия, глазго, мартин о'нил, рейнджерс, селтик
Футбол, Спорт, Шотландия, Глазго, Мартин О'Нил, Рейнджерс, Селтик
Фанаты "Рейнджерс" и "Селтика" выбежали на поле после матча Кубка Шотландии
Фанаты "Рейнджерс" и "Селтика" устроили беспорядки на поле на Кубке Шотландии
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Фанаты "Рейнджерс" и "Селтика" выбежали на поле и устроили беспорядки после четвертьфинального матча Кубка Шотландии по футболу, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Кубковое "Дерби старой фирмы" прошло в воскресенье в Глазго на домашнем стадионе "Рейнджерс" и завершилось победой "Селтика" в серии пенальти со счетом 4:2. В основное и дополнительное время команды голов не забили.
После финального свистка активные болельщики обеих команд выбежали с трибун на поле и устроили драку, а также бросали друг в друга файеры. Футболисты "Рейнджерс" и "Селтика" спешно покинули поле. После нескольких стычек ситуация была взята под контроль полицией и стюардами.
Главный тренер "Рейнджерс" Дэнни Рёль и возглавляющий "Селтик" Мартин О'Нил осудили беспорядки. Шотландская футбольная ассоциация заявила, что начала расследование инцидента.