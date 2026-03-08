Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Енисея" обыграли "КАМАЗ" в матче Первой лиги
13:01 08.03.2026
Футболисты "Енисея" обыграли "КАМАЗ" в матче Первой лиги
Футболисты "Енисея" обыграли "КАМАЗ" в матче Первой лиги
Красноярский "Енисей" обыграл челнинский "КАМАЗ" в матче 23-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
спорт, енисей, первая лига, камаз, шинник, красноярск
Футбол, Спорт, Енисей, Первая лига, КАМАЗ, Шинник, Красноярск
Футболисты "Енисея" обыграли "КАМАЗ" в матче Первой лиги

Красноярский "Енисей" обыграл челнинский "КАМАЗ" в матче Первой лиги

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Красноярский "Енисей" обыграл челнинский "КАМАЗ" в матче 23-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Андрей Окладников на 87-й минуте.
"Енисей" (27 очков) занимает 11-е место в таблице Первой лиги. "КАМАЗ" (33) продлил безвыигрышную серию до шести матчей (2 поражения, 4 ничьи) и идет шестым.
В следующем туре "Енисей" сыграет с ярославским "Шинником" в гостях 15 марта. "КАМАЗ" днем раньше примет волгоградский "Ротор".
08 марта 2026 • начало в 11:00
Завершен
Енисей
1 : 0
КАМАЗ
87‎’‎ • Андрей Окладников
