ВСУ обстреливают территорию рядом с Энергодаром
ВСУ обстреливают территорию рядом с Энергодаром - РИА Новости, 08.03.2026
ВСУ обстреливают территорию рядом с Энергодаром
2026-03-08

ВСУ ведут артобстрел рядом с Энергодаром Запорожской области, обесточены два микрорайона города, сообщил глава администрации Максим Пухов.
2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. ВСУ ведут артобстрел рядом с Энергодаром Запорожской области, обесточены два микрорайона города, сообщил глава администрации Максим Пухов.
"Два микрорайона Энергодара
обесточены. В том числе без электроэнергии водозабор. Энергетики выясняют причины отключения", - написал Пухов в своем канале в Мах.
Одна из возможных причин - повреждение ЛЭП в результате артиллерийского обстрела, который в настоящее время ведут украинские войска, отметил он. Под ударом оказалась территория, прилегающая к городу, уточнил Пухов.