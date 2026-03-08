ВСУ обстреливают территорию рядом с Энергодаром

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. ВСУ ведут артобстрел рядом с Энергодаром Запорожской области, обесточены два микрорайона города, сообщил глава администрации Максим Пухов.

Одна из возможных причин - повреждение ЛЭП в результате артиллерийского обстрела, который в настоящее время ведут украинские войска, отметил он. Под ударом оказалась территория, прилегающая к городу, уточнил Пухов.