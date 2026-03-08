Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреливают территорию рядом с Энергодаром - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 08.03.2026 (обновлено: 10:53 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/energodar-2079343557.html
ВСУ обстреливают территорию рядом с Энергодаром
ВСУ обстреливают территорию рядом с Энергодаром - РИА Новости, 08.03.2026
ВСУ обстреливают территорию рядом с Энергодаром
ВСУ ведут артобстрел рядом с Энергодаром Запорожской области, обесточены два микрорайона города, сообщил глава администрации Максим Пухов. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T10:29:00+03:00
2026-03-08T10:53:00+03:00
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_129:212:3200:1940_1920x0_80_0_0_7af57f76e1dd0f65926d699b383fc2a6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_7b95fd60060abb15b966ecd5fe86c902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, вооруженные силы украины, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреливают территорию рядом с Энергодаром

ВСУ обстреливают территорию рядом с Энергодаром, обесточены два микрорайона

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. ВСУ ведут артобстрел рядом с Энергодаром Запорожской области, обесточены два микрорайона города, сообщил глава администрации Максим Пухов.
"Два микрорайона Энергодара обесточены. В том числе без электроэнергии водозабор. Энергетики выясняют причины отключения", - написал Пухов в своем канале в Мах.
Одна из возможных причин - повреждение ЛЭП в результате артиллерийского обстрела, который в настоящее время ведут украинские войска, отметил он. Под ударом оказалась территория, прилегающая к городу, уточнил Пухов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ЭнергодарВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала